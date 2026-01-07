Dieta regina dei buoni propositi ma il corpo va curato tutto l’anno
Ogni inizio d’anno porta con sé la volontà di migliorare sé stessi, spesso concentrandosi su dieta e stile di vita. Tuttavia, prendersi cura del corpo è un impegno continuo che richiede attenzione tutto l’anno. Mantenere abitudini sane e equilibrate rappresenta la vera chiave per un benessere duraturo, indipendentemente dalla stagione o dai propositi del momento.
Con l’anno nuovo, ciascuno di noi stila la sua personalissima lista dei buoni propositi: vizi da perdere o abitudini positive da introdurre nelle proprie giornate. Tra queste, la dieta non manca quasi mai. Ma perché ci pensiamo soltanto dopo le feste? “Perché siamo ormai abituati a considerare la dieta come un meccanismo che ti consente di dimagrire”, spiega a LaPresse Giorgio Calabrese, professore di Alimentazione e nutrizione umana all’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. “Trattiamo il nostro corpo come un’automobile: lo mettiamo a posto solo prima o dopo un lungo viaggio”, prosegue Calabrese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
