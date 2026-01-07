Dieci giorni di fuoco per il Milan | Allegri costretto al turnover
Il Milan si prepara ad affrontare un intenso ciclo di dieci giorni, durante i quali il tecnico Allegri dovrà gestire attentamente le risorse della squadra attraverso un efficace turnover. Un periodo impegnativo, che testerà la resistenza fisica e mentale dei giocatori, ponendo le basi per il proseguimento della stagione. La sfida richiede equilibrio e preparazione, in un momento cruciale per gli obiettivi dei rossoneri.
Il calendario non fa sconti e per il Milan sta per iniziare la prima vera prova di resistenza della stagione. Da domani, 8 gennaio, i rossoneri entreranno in una striscia di quattro partite di campionato in dieci giorni, una sequenza che costringerà Massimiliano Allegri a cambiare spartito rispetto alle abitudini dei mesi scorsi. Dopo il Genoa a San Siro, il Milan sarà atteso da due trasferte consecutive contro Fiorentina (11 gennaio) e Como (15 gennaio, recupero della gara rinviata prima di Natale per la Supercoppa), prima di chiudere il ciclo il 18 gennaio con Milan-Lecce. Un tour de force che pesa sulle gambe e, soprattutto, sulle scelte. 🔗 Leggi su Milanzone.it
