Il Milan si prepara ad affrontare un intenso ciclo di dieci giorni, durante i quali il tecnico Allegri dovrà gestire attentamente le risorse della squadra attraverso un efficace turnover. Un periodo impegnativo, che testerà la resistenza fisica e mentale dei giocatori, ponendo le basi per il proseguimento della stagione. La sfida richiede equilibrio e preparazione, in un momento cruciale per gli obiettivi dei rossoneri.

Il calendario non fa sconti e per il Milan sta per iniziare la prima vera prova di resistenza della stagione. Da domani, 8 gennaio, i rossoneri entreranno in una striscia di quattro partite di campionato in dieci giorni, una sequenza che costringerà Massimiliano Allegri a cambiare spartito rispetto alle abitudini dei mesi scorsi. Dopo il Genoa a San Siro, il Milan sarà atteso da due trasferte consecutive contro Fiorentina (11 gennaio) e Como (15 gennaio, recupero della gara rinviata prima di Natale per la Supercoppa), prima di chiudere il ciclo il 18 gennaio con Milan-Lecce. Un tour de force che pesa sulle gambe e, soprattutto, sulle scelte. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Dieci giorni di fuoco per il Milan: Allegri costretto al turnover

Leggi anche: Torino Milan, guai per Allegri: si ferma anche Leao! Il portoghese è costretto al cambio

Leggi anche: Allegri prepara il turnover. Un altro Milan all’Olimpico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Palazzina devastata da un incendio, la Croce verde raccoglie vestiti per le famiglie che hanno perso tutto; Cassonetto a fuoco in Costiera, è il terzo in dieci giorni; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; A fuoco dieci ettari di pascoli nelle montagne Carniche: una notte per contenere i focolai.

4 gare in 10 giorni: Allegri e un turnover "obbligato". Ma in alcuni reparti la coperta è davvero corta... - Domani, 8 gennaio, iniziano dieci giorni di fuoco per il Milan di Massimiliano Allegri che avrà quattro gare di campionato in dieci giorni: dopo il Genoa a San Siro, i rossoneri saranno ... milannews.it