Di Stasi Pd | No a slogan Il Governo è responsabile

Il Partito Democratico condanna fermamente il recente omicidio e sottolinea la responsabilità del Governo nella gestione della sicurezza. Dopo le dichiarazioni del sindaco Matteo Lepore, il centrosinistra si unisce nel chiedere azioni concrete, auspicando un impegno serio per prevenire simili episodi e tutelare i cittadini. Il discorso si concentra sulla responsabilità istituzionale, evitando slogan e puntando su soluzioni efficaci.

Il centrosinistra reagisce al brutale omicidio. Dopo le parole del sindaco Matteo Lepore l'altra sera ("Un atto gravissimo") si mobilita tutto il Pd. "L'omicidio colpisce profondamente Bologna e la Città metropolitana, lasciando un vuoto tremendo – puntualizza il segretario provinciale Enrico Di Stasi –. Alla sua famiglia, alle persone che gli hanno voluto bene e ai colleghi va l'abbraccio sincero di tutta la comunità democratica. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro prezioso e tempestivo svolto nelle ore successive alla tragedia. Accanto al dolore, non possiamo però ignorare una forte preoccupazione per il tema della sicurezza, in particolare nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie italiane, che da tempo evidenziano criticità sempre più gravi".

