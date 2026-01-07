Di Lorenzo | Il risultato non ci soddisfa
Dopo il pareggio contro il Verona, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la prestazione della squadra. Le sue parole riflettono una valutazione obiettiva del risultato, sottolineando la volontà di migliorare e di lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Di Lorenzo ha evidenziato l’importanza di analizzare gli aspetti da migliorare senza nascondere le criticità emerse durante la partita.
Il capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn d opo il pareggio contro il Verona Di Lorenzo a Dazn. «Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pensiamo alla prossima subito. È stato un bel gol il mio, non sapevo fosse il ventesimo in Serie A. Dispiace per il risultato, volevamo partire con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Sono contento per il gol, ma il risultato non ci soddisfa». Sulla classifica «Siamo tutte lì vicino, sicuramente sarà un campionato lottato fino alla fine, ogni punto è importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
