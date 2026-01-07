Di Gregorio esulta dopo la vittoria contro il Sassuolo | il messaggio rivolto alla squadra – FOTO

Di Gregorio ha condiviso sui social la propria soddisfazione per la vittoria contro il Sassuolo. In un messaggio diretto alla squadra, l’estremo difensore ha sottolineato l’importanza del risultato, sottolineando l’impegno e la determinazione dimostrati durante la partita. La sua comunicazione riflette un atteggiamento di rispetto e professionalità, evidenziando il valore del lavoro di squadra e la volontà di continuare su questa strada.

Di Gregorio sui social ha espresso la propria soddisfazione dopo la vittoria contro il Sassuolo. Ecco il messaggio del portiere bianconero. Il pareggio contro il Lecce aveva lasciato un po' di amaro in bocca in casa Juventus. La squadra bianconera, però, ha trovato subito il riscatto con una prestazione di assoluto livello in casa del Sassuolo. Un successo che ha riportato entusiasmo in vista di un gennaio sicuramente molto impegnativo. Fra i tanti messaggi arrivati sui social da parte dei giocatori subito dopo la vittoria c'è anche quello di Di Gregorio. Il portiere si è complimentato con i compagni per la bellissima prestazione in casa del Sassuolo.

