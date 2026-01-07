Di Costanzo Pd sui dati della Cgia di Mestre | Crescita debole e senza politiche | la propaganda della Giunta Marsilio gioisce per le previsioni

Di Costanzo (Pd) commenta i dati della Cgia di Mestre, evidenziando come la crescita economica sia debole e priva di politiche efficaci. La propaganda della Giunta Marsilio si concentra sulle previsioni, ma, secondo il deputato, si limita ad aumentare le tasse, indebolire la sanità e non investire nello sviluppo. Un quadro che solleva dubbi sulla reale capacità di migliorare la situazione economica e sociale della regione.

