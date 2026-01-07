Deve essere riconoscibile | così il governo cambia la legge sul consenso

Il governo sta aggiornando la normativa sul consenso, rendendo più chiara la sua applicazione nel codice penale. Sebbene il processo richieda ancora del tempo, questa modifica mira a stabilire con maggiore precisione i criteri di riconoscibilità e tutela per tutte le parti coinvolte. Un passo importante per rafforzare la legge e garantire maggiore trasparenza nelle situazioni che richiedono il rispetto del consenso.

