Deve essere riconoscibile | così il governo cambia la legge sul consenso
Il governo sta aggiornando la normativa sul consenso, rendendo più chiara la sua applicazione nel codice penale. Sebbene il processo richieda ancora del tempo, questa modifica mira a stabilire con maggiore precisione i criteri di riconoscibilità e tutela per tutte le parti coinvolte. Un passo importante per rafforzare la legge e garantire maggiore trasparenza nelle situazioni che richiedono il rispetto del consenso.
Ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere il principio del "consenso" all'interno del codice penale. Il testo approvato dalla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia?Meloni ed Elly Schlein si è arenato in Senato dopo gli approfondimenti richiesti dal centrodestra. E adesso la maggioranza sembra. 🔗 Leggi su Today.it
