Deve essere riconoscibile | così il governo cambia la legge sul consenso

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta aggiornando la normativa sul consenso, rendendo più chiara la sua applicazione nel codice penale. Sebbene il processo richieda ancora del tempo, questa modifica mira a stabilire con maggiore precisione i criteri di riconoscibilità e tutela per tutte le parti coinvolte. Un passo importante per rafforzare la legge e garantire maggiore trasparenza nelle situazioni che richiedono il rispetto del consenso.

Ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere il principio del "consenso" all'interno del codice penale. Il testo approvato dalla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia?Meloni ed Elly Schlein si è arenato in Senato dopo gli approfondimenti richiesti dal centrodestra. E adesso la maggioranza sembra. 🔗 Leggi su Today.it

deve essere riconoscibile cos236 il governo cambia la legge sul consenso

© Today.it - "Deve essere riconoscibile": così il governo cambia la legge sul consenso

Leggi anche: Legge sul "consenso": cosa cambia, il significato e che succede ora (dopo il rinvio in Senato)

Leggi anche: La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Errore sul CONSENSO: è VIOLENZA sessuale? | Avv. Angelo Greco

Video Errore sul CONSENSO: è VIOLENZA sessuale? | Avv. Angelo Greco

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.