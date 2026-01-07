Devastano una Bmw per rubare i pezzi di ricambio
Un residente di Selvazzano ha scoperto, questa mattina, che la sua BMW era stata devastata da ladri intenti a rubare i pezzi di ricambio. L'episodio, avvenuto il 7 gennaio, evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza delle abitazioni e dei veicoli nella zona. Un fatto che sottolinea l’importanza di adottare misure di prevenzione per tutelare i propri beni.
Anno nuovo, brutte abitudini vecchie. Oggi 7 gennaio un residente di Selvazzano è sceso per andare a lavorare e si è trovato davanti ad uno spettacolo impressionante. Qualcuno nella notte, dopo aver rotto un finestrino è penetrato all'interno dell'abitacolo smembrando ogni pezzo facilmente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: La scuola media resta chiusa per guasto: mancano pezzi di ricambio della caldaia
Leggi anche: Cozze e vongole tra i pezzi di ricambio, il deposito ittico abusivo era in un’officina
In quell’occasione, il 36enne di origine croata era stato sorpreso a rubare e aveva reagito con violenza, lanciando lattine e danneggiando scaffali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.