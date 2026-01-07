Devastano una Bmw per rubare i pezzi di ricambio

Un residente di Selvazzano ha scoperto, questa mattina, che la sua BMW era stata devastata da ladri intenti a rubare i pezzi di ricambio. L'episodio, avvenuto il 7 gennaio, evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza delle abitazioni e dei veicoli nella zona. Un fatto che sottolinea l’importanza di adottare misure di prevenzione per tutelare i propri beni.

