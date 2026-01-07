Devasta casa dell’ex moglie e la minaccia di morte bloccato dalla polizia in strada

Un uomo di 47 anni è stato arrestato ad Aprilia dopo aver danneggiato l’abitazione dell’ex moglie e averla minacciata di morte. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alle segnalazioni, e l’arresto è stato eseguito in flagranza. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione familiare, con le autorità che continuano a monitorare situazioni di rischio e violenza domestica.

Ha devastato casa dell’ex moglie e l’ha minacciata di morte: un uomo di 47 anni è stato arrestato, in flagranza differita, dalla polizia ad Aprilia.Qui gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata fatta al 112 dalla donna che segnalava come l’ex marito, in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

