Detenuto colpisce alle spalle Agente | la donna finisce in ospedale

Un agente di polizia penitenziaria è stato colpito alle spalle da un detenuto, con conseguente ricovero in ospedale. La Uilpa Polizia Penitenziaria ha denunciato un nuovo episodio di violenza all’interno delle carceri italiane, sottolineando la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale e delle strutture. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per garantire condizioni di lavoro più sicure e tutela per tutti gli operatori del settore.

Anno nuovo, stessi problemi nella C.C. di Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che nella mattinata odierna si sia consumata un'ennesima aggressione a danno della Polizia Penitenziaria. A farne le spese, stavolta, un Ispettore, colpita alla schiena con un pugno da un detenuto appartenente alla sezione comuni, trasferito presso l'Istituto Irpino da pochi giorni per motivi di ordine e sicurezza, dunque non nuovo a tali condotte.

