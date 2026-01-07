Dentro la Banca della Pelle dell' Ospedale Niguarda

La Banca della Pelle dell’Ospedale Niguarda si occupa della raccolta e conservazione della pelle umana destinata ai trapianti. Situata all’interno dei laboratori specializzati, questa struttura garantisce un approvvigionamento sicuro e qualificato per le persone che hanno subito gravi ustioni, contribuendo al loro percorso di cura e recupero.

