Dentro la Banca della Pelle dell' Ospedale Niguarda

Da tgcom24.mediaset.it

La Banca della Pelle dell’Ospedale Niguarda si occupa della raccolta e conservazione della pelle umana destinata ai trapianti. Situata all’interno dei laboratori specializzati, questa struttura garantisce un approvvigionamento sicuro e qualificato per le persone che hanno subito gravi ustioni, contribuendo al loro percorso di cura e recupero.

