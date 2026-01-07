Delitto di Taleggio fermato un 53enne tunisino incensurato Si conoscevano per lavoro

Nella serata del 6 gennaio, i carabinieri hanno fermato Nouri Hedhili, un uomo tunisino di 53 anni residente a Verdellino, sospettato per il delitto di Taleggio. Incensurato, si conoscevano per motivi lavorativi. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

LE INDAGINI. Nella serata del 6 gennaio i carabinieri hanno fermato una persona: si tratta di Nouri Hedhili, un 53enne tunisino e residente a Verdellino. Conosceva Hassan Matried: saltuariamente effettuavano piccoli lavori edili insieme.

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Taleggio, nella Bergamasca, lungo la provinciale che collega San Giovanni Bianco al paese. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo sotto alcune coperte. Sul posto sono arrivati i me - facebook.com facebook

