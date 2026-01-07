Delitto di Garlasco | il Pc di Stasi il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep22
In questa puntata di Segreti, analizziamo gli aspetti chiave del delitto di Garlasco, concentrandoci sul ruolo del computer di Alberto Stasi, sui dati del DNA trovati sui pedali e sui possibili nuovi indagati. Un approfondimento obiettivo sui dettagli che hanno segnato uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
In questa puntata di Segreti smontiamo uno dei miti più duri a morire sul delitto di Garlasco: il presunto movente legato al computer di Alberto Stasi. Le nuove analisi chiariscono cosa fece davvero Chiara Poggi in quei minuti chiave e fanno crollare una narrazione che per anni ha orientato opinione pubblica e processo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Chi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte: Così non sapremo mai cosa ha visto l'ultima volta; Garlasco, chi guardò nei pc di Chiara Poggi e Stasi dopo il delitto? La caccia ai file, le modifiche e il cestino svuotato; La sera prima del delitto di Garlasco Chiara Poggi non entrò mai nella cartella 'militari' del pc di Stasi; Caso Garlasco, l’incognita del computer di Chiara Poggi: “Ultimo accesso modificato dai carabinieri”.
Garlasco, i cinque minuti ‘bui’ di Chiara Poggi al pc di Stasi: l’incognita movente - Il materiale pornografico sul computer di Alberto Stasi non sarebbe potuto essere la causa di una lite: la ricostruzione dei periti e il ruolo di Sempio ... libero.it
Delitto di Garlasco: Londra, cuccioli e tesi dal PC di Alberto Stasi. La scoperta degli ex periti non racconta solo i cinque minuti del mistero di Chiara Poggi - Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, una nuova analisi delle relazioni sul computer di Alberto Stasi riscrive uno dei passaggi chiave del caso: i cinque minuti rimasti senza spiegazione adesso h ... mowmag.com
Garlasco, la posizione di Andrea Sempio sempre più difficile. Cade il presunto movente di Stasi - Prosegue la nuova indagine per il delitto di Garlasco, sono diversi i sospetti nei confronti di Andrea Sempio, attuale indagato, mentre cade il movente addebitato a Stasi ... libero.it
Delitto #Garlasco: sarà l'anno della verità Nuovi indizi, vecchie prove rilette, due filoni di inchiesta. #Mattino5 x.com
Cronaca. Delitto di Garlasco, diciotto anni dopo: nuove speranze dalle analisi sui gioielli di Chiara Poggi - facebook.com facebook
