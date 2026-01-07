Delitto di Garlasco | il Pc di Stasi il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep22

In questa puntata di Segreti, analizziamo gli aspetti chiave del delitto di Garlasco, concentrandoci sul ruolo del computer di Alberto Stasi, sui dati del DNA trovati sui pedali e sui possibili nuovi indagati. Un approfondimento obiettivo sui dettagli che hanno segnato uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

In questa puntata di Segreti smontiamo uno dei miti più duri a morire sul delitto di Garlasco: il presunto movente legato al computer di Alberto Stasi. Le nuove analisi chiariscono cosa fece davvero Chiara Poggi in quei minuti chiave e fanno crollare una narrazione che per anni ha orientato opinione pubblica e processo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Delitto di Garlasco: il Pc di Stasi, il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep.22

