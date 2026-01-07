Degrado nelle aree cimiteriali | Situazione sempre più grave Il Comune deve intervenire

Il degrado nelle aree cimiteriali è diventato un problema crescente, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministrazione. La cura e il mantenimento di questi spazi sono fondamentali per il rispetto delle tradizioni e la dignità dei defunti. È necessario che il Comune intervenga con misure efficaci per garantire un decoro adeguato, rispondendo alle esigenze della comunità e preservando il valore simbolico di questi luoghi.

Torna al centro del dibattito politico il tema del decoro dei cimiteri comunali, anche perché l’argomento è molto sentito tra la popolazione del capoluogo e delle frazioni. A sollevarlo sono i consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini e Roberto Bocci ( Fratelli d’Italia ) insieme a Franca Gramola ( Lega ), che, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti e di recenti sopralluoghi, denunciano una situazione ancora critica sotto il profilo della manutenzione ordinaria. Secondo quanto riferito dal capogruppo Alessio Caporali, a distanza di un anno da una sua interrogazione consiliare, le condizioni dei cimiteri del territorio restano "assai desolanti", nonostante alcuni interventi effettuati dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

