Degrado nelle aree cimiteriali | Situazione sempre più grave Il Comune deve intervenire

Il degrado nelle aree cimiteriali è diventato un problema crescente, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministrazione. La cura e il mantenimento di questi spazi sono fondamentali per il rispetto delle tradizioni e la dignità dei defunti. È necessario che il Comune intervenga con misure efficaci per garantire un decoro adeguato, rispondendo alle esigenze della comunità e preservando il valore simbolico di questi luoghi.

Torna al centro del dibattito politico il tema del decoro dei cimiteri comunali, anche perché l’argomento è molto sentito tra la popolazione del capoluogo e delle frazioni. A sollevarlo sono i consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini e Roberto Bocci ( Fratelli d’Italia ) insieme a Franca Gramola ( Lega ), che, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti e di recenti sopralluoghi, denunciano una situazione ancora critica sotto il profilo della manutenzione ordinaria. Secondo quanto riferito dal capogruppo Alessio Caporali, a distanza di un anno da una sua interrogazione consiliare, le condizioni dei cimiteri del territorio restano "assai desolanti", nonostante alcuni interventi effettuati dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Degrado nelle aree cimiteriali: "Situazione sempre più grave. Il Comune deve intervenire" Leggi anche: Ascensori del parcheggio in tilt: "Il Comune deve intervenire" Leggi anche: Vandalismi sulle navette, Ctm e Cna Pisa: "Situazione sempre più grave, serve un intervento urgente" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Degrado nelle aree cimiteriali: Situazione sempre più grave. Il Comune deve intervenire; Aci Catena, spoglie mortali in sacchi di spazzatura scaricati in discarica; Siderno: la minoranza consiliare, compatta, interroga l’Amm.Com, sulla situazione dei cimiteri cittadini. Degrado nelle aree cimiteriali: "Situazione sempre più grave. Il Comune deve intervenire" - Secondo quanto riferito dal capogruppo Alessio Caporali, a distanza di un anno da una sua interrogazione consiliare, le condizioni dei cimiteri del territorio restano "assai desolanti", nonostante ... lanazione.it

Sporcizia, furti e dissesto: opposizione all’attacco sui cimiteri - Legnano, 9 novembre 2025 – Incuria, degrado strutturale, cattiva manutenzione, problemi di accessibilità e anche un problema di sicurezza con furti e vandalismi. ilgiorno.it

Cimitero nel degrado, spuntano resti umani abbandonati: «Situazione imbarazzante e sotto gli occhi di tutti» - I cimiteri di Gaio e di Baseglia versano in stato di semi abbandono e c'è chi ha pure sostenuto di aver avvistato, nei mesi scorsi, delle ossa umane dopo le riesumazioni che erano state ... ilgazzettino.it

«Prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare fenomeni di degrado urbano e incrementare la sicurezza nelle aree più sensibili». x.com

Operazione interforze tra via Prè e le aree limitrofe contro spaccio, ricettazione e degrado urbano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.