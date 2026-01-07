Definiti iter e tempi per i ristori a privati e aziende per le alluvioni di primavera 2025

A Firenze, entro gennaio saranno definiti i piani per i ristori di 99 milioni di euro destinati alle vittime delle alluvioni di febbraio e marzo 2025. Da metà febbraio, prenderanno avvio le procedure di rendicontazione e erogazione dei contributi a cittadini e imprese colpite dagli eventi meteorologici eccezionali, garantendo un sostegno tempestivo e mirato alle comunità interessate.

FIRENZE – Entro il mese di gennaio verranno definiti i piani per l’attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro da parte del consiglio dei ministri a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del febbraio e marzo 2025, mentre da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e erogazione dei contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite. Sono queste le principali novità emerse nel corso della riunione convocata oggi (7 gennaio) dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati per definire gli aspetti operativi e le tempistiche di utilizzo delle risorse attributi alla Toscana dal governo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Definiti iter e tempi per i ristori a privati e aziende per gli alluvioni di primavera 2025 Leggi anche: Alluvione, iter ristori al rush finale: "Risorse per 5,3 milioni di euro" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ristori agli alluvionati: "Iter troppo lento e opaco" - 421 le ricognizioni dei danni "Nessuna stima sui tempi di erogazione, è necessaria più trasparenza". lanazione.it Dopo un lungo iter burocratico avviato nel 2011 arriverà in Conferenza dei Servizi il 23 gennaio 2026 il progetto definitivo della variante Avigliana-Orbassano, tratta principale della Torino-Lione, lato Italia. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.