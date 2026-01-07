Definiti iter e tempi per i ristori a privati e aziende per gli alluvioni di primavera 2025

A partire da gennaio, si definiranno i piani per i ristori di 99 milioni di euro destinati alle vittime delle alluvioni di primavera 2025. Da metà febbraio, saranno avviate le procedure di rendicontazione e erogazione dei contributi, rivolti a cittadini e imprese colpite dagli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo. I tempi e i criteri di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane.

FIRENZE – Entro il mese di gennaio verranno definiti i piani per l'attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro da parte del consiglio dei ministri a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del febbraio e marzo 2025, mentre da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e erogazione dei contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite. Sono queste le principali novità emerse nel corso della riunione convocata oggi (7 gennaio) dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati per definire gli aspetti operativi e le tempistiche di utilizzo delle risorse attributi alla Toscana dal governo.

