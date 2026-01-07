Decaro proclamato dopo 44 giorni ma in Puglia è sempre emilianismo

Dopo 44 giorni, Decaro è stato ufficialmente proclamato, anche se in Puglia si continua a percepire l'influenza dell'emilianismo. Per l'occasione, ha indossato un abito elegante, ricordando l'incontro con il presidente Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta in Corte d’appello, segnando la conclusione di un processo che si è protratto oltre il normale iter elettorale.

Ha indossato un abito elegante ("quello con cui ho incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella") per ricevere in Corte d'appello, a quasi un mese e mezzo dal voto, la proclamazione.

Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: “Una sfida da servitore della Repubblica” - Entrando nella sala, prima della cerimonia, Decaro ha salutato e abbracciato i presenti, tra cui il presidente uscente Michele Emiliano. telebari.it

Antonio Decaro è stato infine proclamato presidente della regione Puglia - La Corte d’appello di Bari ha proclamato Antonio Decaro presidente della regione Puglia, a distanza di quasi un mese e mezzo dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre che aveva vinto. ilpost.it

Telesveva. . Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: passaggio di consegne con Emiliano #puglia #elezioni #proclamazione #presidente #decaro #politica - facebook.com facebook

Antonio Decaro è stato infine proclamato presidente della regione Puglia x.com

