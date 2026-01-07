Decaro | Basta con la regione perfetta da Instagram guarderemo in faccia le fragilità

Decaro sottolinea l’importanza di abbandonare l’immagine idealizzata della regione, concentrandosi invece sulle sue vulnerabilità e realtà concrete. A Bari, in un’aula simbolica, si rinnova il legame tra tradizione e progresso, tra memoria storica e sfide future, creando un momento di riflessione sulla genuinità e l’autenticità del territorio, oltre le apparenze.

Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: «I miei giorni saranno dei pugliesi» - Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: «I miei giorni saranno dei pugliesi» BARI – Antonio Decaro è stato proclamato questo pomeriggio presidente della Regione Puglia. statoquotidiano.it

Regione, Antonio Decaro proclamato presidente: «Sarò il governatore di tutti ma non per tutti» VIDEO - La stretta di mano con Emiliano: «Accolgo il testimone con rispetto e gratitudine» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Buon anno, ma non a tutti Condivido a pieno le parole di Antonio Decaro che non augura Buon anno nuovo a chi sfrutta i lavoratori, a chi inquina, a chi discrimina i più fragili e gli stranieri eccetera eccetera. È vero. È così. Basta false ipocrisie. Bisogna essere - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.