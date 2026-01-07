De Laurentiis | Da Ischia a Sorrento passando per Capri Ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane

Dalla suggestiva cornice di Ischia, passando per Sorrento e Capri, le eccellenze italiane si preparano a conquistare Hollywood. Con la conclusione del Sorrento Film and Food Festival, si apre un nuovo capitolo che vede l’Italia protagonista nel cuore della Awards Season, portando talento e qualità nel palcoscenico internazionale.

SORRENTO – Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season. A tracciare il passaggio è Raffaella De Laurentiis, produttrice e presidentessa del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dà appuntamento alla 21ª edizione della rassegna, in programma dall'8 al 14 marzo al Chinese Theatre di Hollywood, alla vigilia degli Academy Awards. Il Festival californiano arriva al termine di un percorso che, come sottolinea De Laurentiis, attraversa le principali piattaforme italiane di promozione cinematografica internazionale: Ischia Global, Capri Hollywood e Sorrento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

