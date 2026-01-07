De Bruyne il Napoli può cederlo a gennaio

Kevin De Bruyne, attualmente fuori causa, resta al centro delle voci di mercato a Napoli. Nonostante l'assenza in campo, il suo nome continua a suscitare interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La possibilità di un trasferimento a gennaio è ancora oggetto di discussione, mentre il calciatore si concentra sul recupero e sulla stagione in corso.

Il suo nome, a Napoli, continua a fare rumore anche mentre è fermo. Kevin De Bruyne è ai box, ma il mercato non lo aspetta. E intorno al belga, arrivato solo pochi mesi fa, cominciano a muoversi scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. De Bruyne, il recupero procede ma il tempo pesa. L’infortunio al bicipite femorale, rimediato a fine ottobre, ha imposto una gestione prudente. Kevin De Bruyne ha seguito un percorso riabilitativo programmato nei dettagli insieme allo staff del Napoli, con una prima fase svolta in Belgio, sotto la supervisione del fisioterapista della Nazionale. Il rientro in città è previsto a breve, ma i tempi di campo restano lunghi: prima di marzo non se ne parla. 🔗 Leggi su Como1907news.com Leggi anche: De Bruyne può già dire addio al Napoli? La bomba sganciata da Il Mattino: ecco cosa può accadere a gennaio Leggi anche: De Bruyne sta capendo il Napoli mentre non proprio tutti a Napoli hanno capito De Bruyne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Clamoroso De Bruyne: lascia il Napoli a gennaio? L'indiscrezione - De Bruyne potrebbe dire addio al Napoli nel corso di questo gennaio, considerando alcune proposte che starebbero arrivando ... fantacalcio.it

