Davide Lufrano . La Scuola Verdi non dimentica.

La decima edizione del concorso chitarristico nazionale dedicato a Davide Lufrano Chaves rende omaggio a un talento della Scuola di musica Verdi, scomparso prematuramente a soli trenta anni. Evento che celebra la sua memoria e il suo contributo alla musica, mantenendo vivo il suo ricordo tra appassionati e giovani musicisti. Un’occasione per riscoprire la sua figura e promuovere l’eccellenza musicale nel rispetto della sua storia.

Decima edizione del concorso chitarristico nazionale dedicato alla memoria di Davide Lufrano Chaves, allievo speciale della Scuola di musica Verdi, chitarrista talentuoso e poliedrico, scomparso per un male incurabile tredici anni fa a soli trent’anni. Anche quest’anno la Verdi, in collaborazione con la Camerata Strumentale, con questo bando vuole ricordare l’artista e promuovere i nuovi talenti del panorama chitarristico, che saranno premiati con borse di studio messe a disposizione dalla famiglia Lufrano. Le iscrizioni sono aperte e prevedono varie categorie: per il repertorio classico solisti fino a 19 anni, solisti senza limiti d’età e complessi cameristici; per tutti i repertori solisti di chitarra jazz, pop, folk e pop senza limiti di età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

