David scatto magico delle nozze vip | Il matrimonio da sogno di Venus

David, rinomato fotografo italiano, ha recentemente catturato uno dei matrimoni più eleganti dell’anno: quello tra Venus Williams e Andrea Preti. Con un’esperienza pluriennale e riconoscimenti internazionali, come il premio di miglior fotografo di matrimoni per quattro anni consecutivi, si distingue per la capacità di raccontare emozioni autentiche con sobrietà e professionalità. La sua competenza garantisce immagini di alta qualità, che raccontano storie senza eccessi, valorizzando ogni dettaglio importante.
CASTELFIORENTINO (Empoli) Quando la fotografia è nel Dna di famiglia e per quattro anni vieni eletto miglior fotografo di matrimoni collezionando un poker di Wedding and Portrait Photographers International (il massimo riconoscimento per chi lavora in questo settore) capita di essere chiamato ad immortalare le nozze più glam dell’anno, quelle tra la campionessa di tennis Venus Williams e l’attore ed ex modello Andrea Preti. E’ successo a David Bastianoni, 45 anni, professionista di Castelfiorentino (figlio d’arte) che con il suo obbiettivo ha documentato la cerimonia da sogno (durata quasi una settimana) celebrata a Palm Beach, in Florida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
