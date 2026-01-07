David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira | cosa è successo

Da dilei.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le festività natalizie, il ritorno in televisione di David Parenzo ha suscitato attenzione, soprattutto per un episodio imprevisto durante la trasmissione L’Aria che Tira. Durante la diretta, Parenzo è stato visto con un tutore, un dettaglio che ha catturato l’interesse degli spettatori e dei media. Ecco cosa è successo e come si è svolto questo particolare momento.

Il ritorno in TV dopo le festività natalizie è sempre un momento atteso, ma per David Parenzo è stato un tantino diverso da come certamente lo avrebbe immaginato. Mercoledì 7 gennaio è tornato L’Aria che Tira su La7 e il conduttore si è presentato in diretta con un tutore al braccio. Neanche a dirlo, si è scatenata immediatamente la curiosità sui social media, oltre che un pizzico di preoccupazione. Ma cosa è successo al giornalista? David Parenzo infortunato, con ironia. Fedele al suo stile sempre schietto, David Parenzo non ha cercato di nascondere l’inconveniente, ma non ha neanche lasciato spazio a speculazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

david parenzo con un tutore a l8217aria che tira cosa 232 successo

© Dilei.it - David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira: cosa è successo

Leggi anche: Perché David Parenzo conduce L’Aria che Tira con un tutore: “La prima lezione dell’anno è non essere troppo bischeri”

Leggi anche: L'aria che tira, David Parenzo sbrocca con Odifreddi: "Hamas come Mandela?"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

david parenzo tutore l8217ariaDavid Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira: cosa è successo - Il ritorno in TV dopo le festività natalizie è sempre un momento atteso, ma per David Parenzo è stato un tantino diverso da come certamente lo avrebbe immaginato. dilei.it

david parenzo tutore l8217ariaL’Aria che tira, David Parenzo infortunato: cosa è successo al braccio? - Il rientro in studio per la prima puntata dell’anno de L’Aria che tira con il vistoso tutore e il racconto in diretta del conduttore. notizie.it

david parenzo tutore l8217ariaPerché David Parenzo conduce L’Aria che Tira con un tutore: “La prima lezione dell’anno è non essere troppo bischeri” - Il conduttore de L'Aria che Tira apre la puntata del 7 gennaio con un vistoso tutore al braccio e rassicura i telespettatori: "La prima lezione dell'anno ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.