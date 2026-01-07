David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira | cosa è successo

Dopo le festività natalizie, il ritorno in televisione di David Parenzo ha suscitato attenzione, soprattutto per un episodio imprevisto durante la trasmissione L’Aria che Tira. Durante la diretta, Parenzo è stato visto con un tutore, un dettaglio che ha catturato l’interesse degli spettatori e dei media. Ecco cosa è successo e come si è svolto questo particolare momento.

Il ritorno in TV dopo le festività natalizie è sempre un momento atteso, ma per David Parenzo è stato un tantino diverso da come certamente lo avrebbe immaginato. Mercoledì 7 gennaio è tornato L’Aria che Tira su La7 e il conduttore si è presentato in diretta con un tutore al braccio. Neanche a dirlo, si è scatenata immediatamente la curiosità sui social media, oltre che un pizzico di preoccupazione. Ma cosa è successo al giornalista? David Parenzo infortunato, con ironia. Fedele al suo stile sempre schietto, David Parenzo non ha cercato di nascondere l’inconveniente, ma non ha neanche lasciato spazio a speculazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira: cosa è successo Leggi anche: Perché David Parenzo conduce L’Aria che Tira con un tutore: “La prima lezione dell’anno è non essere troppo bischeri” Leggi anche: L'aria che tira, David Parenzo sbrocca con Odifreddi: "Hamas come Mandela?" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira: cosa è successo - Il ritorno in TV dopo le festività natalizie è sempre un momento atteso, ma per David Parenzo è stato un tantino diverso da come certamente lo avrebbe immaginato. dilei.it

L’Aria che tira, David Parenzo infortunato: cosa è successo al braccio? - Il rientro in studio per la prima puntata dell’anno de L’Aria che tira con il vistoso tutore e il racconto in diretta del conduttore. notizie.it

Perché David Parenzo conduce L’Aria che Tira con un tutore: “La prima lezione dell’anno è non essere troppo bischeri” - Il conduttore de L'Aria che Tira apre la puntata del 7 gennaio con un vistoso tutore al braccio e rassicura i telespettatori: "La prima lezione dell'anno ... fanpage.it

Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #7gennaio . Clicca qui https://tinyurl.com/4sfssjzw . David Parenzo #Trump #Maduro #CransMontana #Svizzera - facebook.com facebook

#lariachetira "Ecco cosa succede ad andare sugli sci alla soglia di quasi 50 anni", David Parenzo racconta la sua disavventura sulla neve x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.