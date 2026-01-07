Prosegue il periodo no dell'attore di Stranger Things, dopo gli strani comportamenti in pubblico tenuti qualche settimana fa la star avrebbe rinunciato a un ruolo di primo piano. David Harbour ha detto no a quello che avrebbe dovuto essere il suo prossimo lavoro dopo la fine di Stranger Things. L'attore ha abbandonato il cast di Behemoth!, pellicola di Tony Gilroy in cui avrebbe dovuto affiancare Oliva Wilde e Pedro Pascal, come rivela Variety. Diverse fonti vicine al progetto hanno affermato che Harbour sarebbe stato sopraffatto dalla conclusione di Stranger Things e dalla massiccia attenzione della stampa tanto da rinunciare al nuovo lavoro per prendersi un periodo di riposo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

David Harbour abbandona Behemoth! di Tony Gilroy, ancora problemi di salute mentale per l'attore?

