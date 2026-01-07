A oltre due anni dalla tempesta del 24 luglio 2023, i danni ancora pesano e i fondi disponibili ammontano a soli 157mila euro. La ripresa delle zone colpite procede lentamente, evidenziando la necessità di risorse adeguate per affrontare le conseguenze di un evento che ha causato ingenti danni economici e sociali.

A distanza di due anni e mezzo dalla devastante tempesta del 24 luglio 2023, il conto dei danni è ancora aperto. Dal governo sono arrivati i contributi promessi, ma le cifre confermate raccontano una realtà fatta di ristori limitati e risorse ben lontane dall’entità dei danni subiti. Il ministero dell’Interno ha assegnato al Comune 157mila euro interventi di ripristino su edifici e impianti del patrimonio comunale colpiti dall’eccezionale evento meteorologico. Il dato definitivo emerge dalle ultime determine comunali e chiarisce come i fondi statali coprano solo una minima parte delle spese sostenute dall’ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danni milionari. Fondi per soli 157mila euro

