Daniela Iiriti | soluzioni urgenti per l’Ospedale di Melito

Daniela Iiriti si è confrontata con il direttore generale Di Furia sull’Ospedale di Melito, evidenziando l’urgenza di interventi immediati. Durante l’incontro, è emersa l’importanza di adottare soluzioni tempestive e di pianificare strategie a lungo termine per garantire un’assistenza sanitaria efficace e sostenibile nella struttura.

Ospedale di Melito, Iiriti incontra il DG Di Furia: "Servono soluzioni immediate e programmazione a lungo termine ".. In un momento di forte preoccupazione per il futuro dell'Ospedale di Polistena, anche l'Area Grecanica guarda con apprensione alle sorti del nosocomio di Melito Porto Salvo. A confermarlo è la Consigliera Regionale di Fratelli d'Italia Daniela Iiriti, che nelle scorse ore ha incontrato il Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, per affrontare una situazione definita "critica ma non insuperabile". La carenza di anestesisti: un'emergenza nazionale che pesa sul territorio.

