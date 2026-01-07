Damian Kust morto a 26 anni lutto nel tennis | l'annuncio dei genitori rompe il silenzio

La comunità del tennis piange la scomparsa di Damian Kust, giornalista e appassionato esperto di tornei Challenger, deceduto a 26 anni. I genitori hanno recentemente annunciato la sua morte, rompendo il silenzio su questa perdita prematura. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, che ricordano Damian per la sua passione e dedizione nel mondo del tennis.

