Damian Kust morto a 26 anni lutto nel tennis | l'annuncio dei genitori rompe il silenzio
La comunità del tennis piange la scomparsa di Damian Kust, giornalista e appassionato esperto di tornei Challenger, deceduto a 26 anni. I genitori hanno recentemente annunciato la sua morte, rompendo il silenzio su questa perdita prematura. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, che ricordano Damian per la sua passione e dedizione nel mondo del tennis.
Damian Kust è morto a 26 anni. Addio al giornalista esperto di Challenger: il ricordo della comunità del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il mondo del tennis piange Damian Kust, 26enne giornalista polacco affetto da una malattia rara - Personaggi | Il giovane giornalista soffriva di una grave malattia autoimmune. ubitennis.com
