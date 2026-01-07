Dalle disco alla moda | Sorbellini si reinventa

Matteo Sorbellini, noto per il suo ruolo di protagonista nelle discoteche degli anni ’90 in Riviera Romagnola, si è reinventato come designer. Dopo aver attraversato il mondo della vita notturna, si prepara a debuttare con il suo brand ‘Monsieur Matteo Sorbellini’ alla Milano Fashion Week, in programma a febbraio. Un percorso di trasformazione che unisce passato e presente, portando una nuova prospettiva nel panorama della moda italiana.

Da re della notte anni ’90 in riviera romagnola, tra le sale del Titilla e del Cocoricò, al debutto nel mondo della moda: Matteo Sorbellini (in foto) si reinventa designer ed è pronto a presentarsi alla Milano Fashion Week, in programma per il prossimo febbraio, con il suo brand ‘ Monsieur Matteo Sorbellini ’. "Oggi la nightlife non mi interessa più" confessa Sorbellini mentre cammina tra i capi scenografici della collezione haute couture per la Primavera-Estate 2026, chiamata ‘Alabastro’ e pensata per chi "ama giocare con la moda". Base, ovviamente, a Riccione ma clientela internazionale. Sorbellini racconta che nella sua ‘vip room’ di Riccione riceve la clientela italiana, mentre per l’estero ha puntato su una distribuzione internazionale e su un format inedito, le dirette shopping, "un vero e proprio shopping da camera per la nostra community online". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

