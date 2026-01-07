Dalle aule ai marciapiedi | l’università di Firenze in campo con Caritas e Croce Rossa

L’università di Firenze si impegna attivamente sul territorio collaborando con Caritas e Croce Rossa. L’iniziativa mira a sensibilizzare e supportare le persone in difficoltà, portando attenzione alle realtà più vulnerabili. Attraverso questo progetto, studenti e cittadini si impegnano a promuovere solidarietà e inclusione, contribuendo a creare una comunità più attenta e solidale.

FIRENZE – L'università di Firenze scende in strada. L'obiettivo è nobile e necessario: dare un volto, un numero e una voce a chi vive ai margini. L'Ateneo ha deciso di aderire ufficialmente a #TuttiContano, la grande campagna di rilevazione nazionale sulle persone senza dimora. Promossa dall' Istat e coordinata dalla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.Psd), l'operazione si svolgerà nelle città metropolitane in tre date chiave: il 26, 28 e 29 gennaio. Non si tratta di fredda burocrazia. Raccogliere dati certi sul fenomeno dell'homelessness è l'unico modo per costruire politiche pubbliche efficaci.

