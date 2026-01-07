Dalla sanità alle banche gli hacker ora hanno un nuovo bersaglio preferito

Negli ultimi tempi, i servizi finanziari sono diventati il principale obiettivo dei cybercriminali, superando il settore sanitario. La crescente digitalizzazione e l’importanza delle transazioni online rendono queste aziende vulnerabili a minacce informatiche che possono compromettere dati sensibili e operazioni finanziarie. È fondamentale adottare strategie di sicurezza efficaci per proteggere le infrastrutture e garantire la continuità dei servizi.

Il settore dei servizi finanziari ha superato la sanità diventando l’industria più colpita dai cyberattacchi. A certificarlo è una nuova analisi condotta da Alta Technologies, basata sui dati dell’ Identity Theft Resource Center. Nel corso del 2024, il comparto finanziario ha registrato 737 compromissioni di dati, scalzando un primato che dal 2018 apparteneva al settore sanitario. Il perché di numeri che fanno tremare i mercati. Il dato più impressionante riguarda l’impatto sulle persone. I servizi finanziari hanno generato circa 48 milioni di “victim notices”, ovvero comunicazioni ufficiali inviate ai soggetti coinvolti dopo una violazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

