Dalla farfalla killer ai parassiti da quarantena | le nuove minacce per piante e agrumeti di Palermo

Dalle farfalle invasive ai parassiti da quarantena, le nuove minacce per le piante e gli agrumeti di Palermo richiedono attenzione e monitoraggio costante. La presenza di specie esotiche come la Paysandisia archon, originaria del Sud America, può compromettere la salute del patrimonio verde locale. È importante conoscere queste minacce per adottare strategie di prevenzione efficaci e tutelare l’ambiente e l’agricoltura della regione.

Ha ali grigie con tinte arancioni che la rendono bellissima. È la Paysandisia archon, una farfalla “aliena” di origine sudamericana che potrebbe diventare presto una minaccia per il patrimonio verde di Palermo. La sua larva per nutrirsi scava gallerie nei tronchi delle palme, causandone spesso la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

