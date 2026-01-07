Dalla crisi di Gaza al blitz in Venezuela | presidio delle associazioni contro la legge del più forte

Un presidio promosso dalle associazioni si tiene per denunciare la grave crisi umanitaria a Gaza e condannare l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un dibattito sul rispetto dei diritti umani e sulla soluzione pacifica dei conflitti. Un momento di ascolto e di impegno civico per sottolineare l’importanza di un approccio responsabile e umanitario nelle questioni internazionali.

