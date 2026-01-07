Dalla crisi di Gaza al blitz in Venezuela | presidio delle associazioni contro la legge del più forte
Un presidio promosso dalle associazioni si tiene per denunciare la grave crisi umanitaria a Gaza e condannare l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un dibattito sul rispetto dei diritti umani e sulla soluzione pacifica dei conflitti. Un momento di ascolto e di impegno civico per sottolineare l’importanza di un approccio responsabile e umanitario nelle questioni internazionali.
Un presidio per denunciare la crisi umanitaria a Gaza e condannare il recente intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Mani Rosse Antirazziste, Anpi e Cgil chiamano a raccolta la cittadinanza domani sera, giovedì, in piazza Ordelaffi: un appuntamento nato per chiedere il rispetto del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» | I miliziani e la legge del più forte: colpiti collaborazionisti
Leggi anche: Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza" | In nero e coi fucili: i miliziani e la legge del più forte: colpiti collaborazionisti
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud»); Il blitz anti-Maduro, ecco i mezzi usati dalle forze Usa; Maduro catturato: Trump segue il blitz in Venezuela dalla situation room a Mar-a-Lago.
DENTRO IL BLITZ IN VENEZUELA/ I conti dei mercati sull'”arsenale” finanziario degli Usa - Il blitz degli Stati Uniti in Venezuela ricorda che Washington potrebbe anche scendere in campo per una guerra finanziaria ... ilsussidiario.net
Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud») - Il quadro dell’America latina è una minaccia, tra governi di destra e ostacoli al «made in China». msn.com
SPY FINANZA/ La strategia Usa dietro il blitz in Venezuela (e la possibile risposta cinese) - Il blitz americano a Caracas potrebbe portare a una risposta della Cina, che potrebbe arrivare attraverso l'export di argento ... ilsussidiario.net
Crisi, potere e contraddizioni globali: dal rogo in Svizzera a Gaza, dall’Iran al Venezuela - Pierluigi Piccini BLOG (Ufficiale). - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.