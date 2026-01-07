Dalla celebre sala dell’alcova al monumentale ficus | visite a palazzo Pantelleria Varvaro

Sabato 17 gennaio, si rinnova l’appuntamento con Palazzo Pantelleria Varvaro, una delle dimore storiche più rappresentative di Palermo. Questa visita offre l’opportunità di scoprire ambienti unici, tra la sala dell’alcova e il grande ficus, testimonianze di un patrimonio culturale ricco e affascinante. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’architettura di questa importante residenza cittadina.

Sabato 17 gennaio nuovo appuntamento con Palazzo Pantelleria Varvaro, una delle più affascinanti dimore storiche di Palermo. A guidare i partecipanti sarà Giuseppe Varvaro, padrone di casa e custode di un patrimonio di memorie familiari, per una visita riservata in cui architettura, arte e.

