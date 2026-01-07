Dal Giubileo al Concistoro come cambia il governo della Chiesa dopo l’Anno Santo | Saremo capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino?

Dopo l’Anno Santo, il governo della Chiesa affronta nuove sfide e riflessioni sulla sua identità. Il passaggio dalla porta Santa, simbolo di apertura e ospitalità, al Concistoro segna un momento di cambiamento e continuità. La domanda su come il Papa e i vertici ecclesiastici percepiranno i visitatori come pellegrini invece che semplici visitatori sottolinea l’importanza di un nuovo approccio pastorale e spirituale.

La Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma, aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024, è stata chiusa ieri alle 9 e 41 da Papa Leone XIV. È quindi terminato il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. Il Papa ha poi presieduto la messa della solennità dell'Epifania. Nel corso dell'omelia ha sottolineato come attorno a noi ci sia " un'economia distorta " che " prova a trarre da tutto profitto. Lo vediamo: il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare ".

Leone XIV tra Giubileo, Concistoro e Corpo Diplomatico - Questa settimana plasmerà il futuro del pontificato di Papa Leone XIV. korazym.org

Chiuso il Giubileo si apre il Concistoro - Otto mesi dopo la sua elezione, le immagini del Papa inginocchiato sulla soglia della Porta Santa e di lui intento a chiudere i due battenti sono destinate già ad entrare nella storia. msn.com

Concistoro. Cosa si diranno i cardinali e il Papa Questo il programma del primo concistoro straordinario di Leone XIV Leggi ora: - facebook.com facebook

