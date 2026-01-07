Luca Bartolini, originario di Agugliano (Ancona), ha recentemente conquistato oltre 130.000 euro, passando dal campo di calcio alla vittoria alla Ruota della Fortuna. Attualmente tesserato con l’Aurora Treia, capolista nel campionato di Promozione Girone B insieme all’Atletico Azzurra Colli, la sua vicenda dimostra come la fortuna possa sorridere anche fuori dal campo sportivo.

La ruota gira, si ferma e porta fortuna anche nel Maceratese. Perché se Luca Bartolini è di Agugliano (Ancona), il suo presente sportivo è legato all’Aurora Treia, capolista nel campionato di Promozione Girone B assieme all’Atletico Azzurra Colli. Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, il programma su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, il 28enne residente a Falconara Marittima (Ancona) ha conquistato la somma di oltre 130 mila euro, nella puntata di scena nella serata di lunedì. Prima ha accumulato circa 30 mila euro nel corso della puntata, battendo gli altri due concorrenti, poi ha centrato il colpo grosso nel gioco finale, scegliendo la lettera numero 2 che valeva 100 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal campo da calcio a La Ruota della Fortuna. Luca Bartolini vince più di 130mila euro

