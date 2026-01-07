Dakar 2026 oggi | orari 7 gennaio differita tv percorso streaming

Oggi, 7 gennaio, segna un momento importante della Dakar 2026, la storica corsa in corso in Arabia Saudita. In questa giornata si svolgono eventi chiave, con orari e percorsi che definiscono l’andamento della competizione. La copertura televisiva e lo streaming permettono di seguire la gara in tempo reale. Questa edizione prosegue la tradizione di resistenza e avventura, offrendo agli appassionati un quadro completo delle tappe principali.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, si scriverà una pagina fondamentale della quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda l’edizione 2026, si snoderà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita. Il programma, infatti, propone una di quelle tappe che non lasceranno nulla come prima sia per la sua durezza sia, soprattutto, per la sua lunghezza. Stiamo parlando della quarta tappa, la Alula-Alula e si tratterà di una marathon! La carovana sarà impegnata in ben 451 chilometri di prove speciali con 75 chilometri di trasferimento, quindi lo stage si concluderà con i protagonisti che dormiranno in un bivacco, salvo poi ripartire nella mattinata successiva verso Ha’il per altri 356 chilometri di prove speciali. 🔗 Leggi su Oasport.it

