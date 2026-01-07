Dakar 2026 Lategan stravince la quarta tappa tra le auto Al-Attiyah si difende un big si ritira

Dakar 2026, alla quarta tappa delle auto, Lategan si impone con una prestazione convincente, mentre Al-Attiyah si difende strategicamente. Un big si ritira, modificando la classifica generale, che si presenta ora più incerta. La giornata ha segnato la metà della Marathon di Al Ula, portando nuovi sviluppi e cambiamenti significativi nella corsa.

Classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della quarta tappa della Dakar 2026, in cui è andata in scena la prima metà della Marathon di Al Ula. Quest'oggi gli equipaggi hanno affrontato una prova speciale di 452 km e si apprestano a trascorrere la nottata in un bivacco remoto nel deserto senza poter ricevere assistenza esterna dai team di supporto in vista della stage di domani (che chiuderà la prima delle due Marathon previste nel rally saudita). Henk Lategan ha dominato la tappa odierna, completando i 452 km competitivi in 4h47:08 (dopo essere partito per 23°) ed infliggendo distacchi abissali a tutti i rivali.

