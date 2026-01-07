Dai cortei dei Magi alle Befane In provincia l’Epifania solidale con figuranti e motociclisti

In provincia di Brugherio, si sono svolti tradizionali cortei dell’Epifania, coinvolgendo figuranti e motociclisti. Ieri, le reliquie dei Re Magi sono state portate in processione nelle vie del centro, mantenendo viva una consuetudine che unisce comunità e spiritualità. Un momento di condivisione e tradizione che rinnova il senso della festa in modo sobrio e rispettoso.

Appuntamento con i cortei dei Magi e della Befana ieri. A Brugherio le reliquie dei Re Magi, conservate nella chiesa di San Bartolomeo, hanno sfilato per vie dei Mille, Teruzzi e Tre Re. In occasione della festa della Comunità pastorale e chiusura dell’anno giubilare le reliquie hanno rievocato il cammino del 1613, quando l’allora parroco di Brugherio, Francesco Bernardino Paleario, le trasferì solennemente nella chiesa di San Bartolome. Sempre a Brugherio si è tenuto il “ Torneo dei Re Magi - Basket Cup “, un evento che intreccia la storia di Brugherio con i valori più alti dello sport. Quest’anno, il torneo è stato dedicato al ricordo di Simone Galbiati, un giocatore che nel 2025 è mancato a 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

