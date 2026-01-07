Dagli elicotteri che emettono suoni ai mattoncini che si illuminano | Lego presenta il nuovo sistema Smart Play ecco quanto costa

Lego introduce il nuovo sistema Smart Play, presentato al Ces 2026 di Las Vegas. Questa innovazione combina i classici mattoncini con elementi tecnologici, come suoni e luci, offrendo un’esperienza di gioco più interattiva. Di seguito, scoprirai i dettagli e il costo di questa novità, pensata per arricchire il modo di costruire e giocare dei più giovani.

I Lego diventano tecnologici. In occasione del Ces 2026 (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, l’azienda di mattoncini giocattolo ha presentato il nuovo sistema Smart Play. La novità si basa su tre elementi principali: i mattoncini 2×4, le Smart Minifigures e le Smart Tag. In pratica, in consistono i nuovi Lego? I blocchetti e le Minifigures rilevano le Smart Tag, ossia piastrelle con la superficie liscia e senza i classici bottoncini, con un Id digitale che indica al mattoncino come comportarsi. Ad esempio, se uno Smart Tag appartiene alla costruzione di un elicottero, il mattone Smart si illumina e riproduce il suono di un elica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dagli elicotteri che emettono suoni ai mattoncini che si illuminano: Lego presenta il nuovo sistema Smart Play, ecco quanto costa Leggi anche: LEGO Smart Play, annunciata “la più grande innovazione di sempre” con i mattoncini intelligenti Leggi anche: LEGO Smart Play cambia le regole: quando il mattoncino prende vita

