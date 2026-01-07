Il 10 gennaio a Domodossola, l’Associazione Culturale Mario Ruminelli apre la stagione 2026 con il concerto

Sabato 10 gennaio la stagione 2026 dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli inizia con il concerto "Da Madrid a Vienna: luci, ombre e splendore d'archi", in programma alle ore 16,30 a Palazzo San Francesco a Domodossola. Protagonista il Sestetto Wanderer, che eseguirà musiche di Luigi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - "Da Vienna a Madrid": a Domodossola il concerto del Sestetto Wanderer

