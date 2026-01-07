All'inizio del 2026, le star italiane e internazionali condividono momenti di relax e stile, da Michelle Hunziker con Aurora alle Maldive, a Federica Nargi nei Caraibi, fino a Diletta Leotta con il suo baby bump sul mare. Tra resort di lusso e spiagge da sogno, queste immagini rendono evidente come il glamour si concili con la semplicità e il piacere di vivere la bellezza dei momenti più intimi.

D alle Maldive ai Caraibi, passando per i resort più esclusivi e le spiagge da cartolina, le celebrità più famose riscrivono il rituale delle feste. Con la foto in bikini, che diventa messaggio universale di self-care beneaugurante, il Natale delle star si accende di sole e leggerezza, lontano dal freddo europeo. Jennifer Lopez fa fuoco e fiamme: bikini e addominali scolpiti sul palco X Natale al caldo: la fuga glamour delle star. Mentre in Europa va in scena uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni, le star riscrivono la tradizione delle feste scegliendo il sole. Natale e Capodanno sono ancora una volta l’occasione perfetta per volare ai tropici, rallentare i ritmi e concedersi una parentesi di leggerezza tra mare color smeraldo e resort da sogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Michelle Hunziker con la figlia Aurora alle Maldive con Federica Nargi, fino a Diletta Leotta che mostra il baby bump in riva al mare, l'inizio del 2026 si accende di glamour e leggerezza

