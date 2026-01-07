Da farmacia a galleria d’arte | nascono le vetrine d’autore

Le vetrine delle Farmacie Favero si trasformano in installazioni artistiche, offrendo nuove prospettive sul concetto di spazio espositivo. Non più semplici punti vendita, ma ambienti che uniscono cura e creatività, specialmente nelle ore serali, con luci e colori che catturano l’attenzione e arricchiscono il contesto urbano. Un’evoluzione che unisce funzionalità e arte, contribuendo a rendere più vivaci e interessanti le vie di passaggio quotidiano.

