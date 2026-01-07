Da farmacia a galleria d’arte | nascono le vetrine d’autore
Le vetrine delle Farmacie Favero si trasformano in installazioni artistiche, offrendo nuove prospettive sul concetto di spazio espositivo. Non più semplici punti vendita, ma ambienti che uniscono cura e creatività, specialmente nelle ore serali, con luci e colori che catturano l’attenzione e arricchiscono il contesto urbano. Un’evoluzione che unisce funzionalità e arte, contribuendo a rendere più vivaci e interessanti le vie di passaggio quotidiano.
Non solo spazi espositivi, ma vere e proprie finestre sul mondo della cura. Le vetrine delle Farmacie Favero si trasformano in installazioni artistiche capaci di sorprendere chi passa, soprattutto nelle ore serali, quando luci e colori ridisegnano la strada di sempre. Il progetto coinvolge le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
