da ethos e nomos la presentazione di aspettando viola di franco anatriello

Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos in via Bernini 50, si terrà la presentazione del settimo romanzo di Franco Anatriello, “Aspettando Viola”, pubblicato da Ed. Scatole Parlanti. L’evento offre l’opportunità di conoscere il nuovo lavoro dell’autore e di approfondire il suo percorso letterario in un contesto riservato e dinamico.

