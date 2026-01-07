Da Ethos e Nomos la presentazione di Aspettando Viola di Franco Anatriello
Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos in via Bernini 50, si terrà la presentazione del settimo romanzo di Franco Anatriello, “Aspettando Viola”, pubblicato da Ed. Scatole Parlanti. L’evento offre l’opportunità di conoscere il nuovo lavoro dell’autore e di approfondire il suo percorso letterario in un contesto riservato e dinamico.
Franco Anatriello presenta il suo settimo romanzo “Aspettando Viola" Ed. Scatole Parlanti, lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18,00 presso la Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS in via Bernini, 50 (scala B).L’autore racconta di donne sempre più consapevoli del proprio coraggio e della propria voce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: "Voci dalle ossa", la presentazione del nuovo libro di Alessia Franco
Leggi anche: “Quando Napoli le dava a tutti”, al Circolo Savoia la presentazione del libro di Franco Esposito
LIBRI - Aspettando Viola di Franco Anatriello, la presentazione alla Biblio-mediateca ETHOS E NOMOS.
Da Ethos e Nomos, la presentazione di “Aspettando Viola” di Franco Anatriello - Scatole Parlanti, lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18,00 presso la Biblio- napolitoday.it
LIBRI - "Aspettando Viola" di Franco Anatriello, la presentazione alla Biblio-mediateca ETHOS E NOMOS ift.tt/VBlwdCH x.com
Lunedì 26 gennaio alle ore 18 Raffaele Marino presenta la conversazione della prof.ssa Antonella Colonna Vilasi su: " Intelligence. Storia e ruolo delle donne" presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos a Napoli. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.