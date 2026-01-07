Curiosità Chef Express inaugura un nuovo McDonald’s alla stazione di Salerno

Chef Express, società del Gruppo Cremonini, ha recentemente inaugurato un nuovo punto vendita McDonald's presso la stazione di Salerno. L'apertura rappresenta un'ulteriore presenza del marchio nel territorio, offrendo ai viaggiatori un servizio di ristorazione rapido e di qualità. L'intervento si inserisce nella strategia di espansione e miglioramento delle strutture di ristorazione gestite dall'azienda in tutto il paese.

Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per il nuovo McDonald's alla stazione di Salerno: ad aprirlo, Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini. Il ristorante si affianca al bar-caffetteria a marchio "Italico", anch'esso gestito da Chef Express. I locali del ristorante sono stati ricavati in spazi inutilizzati da tempo nella stazione, oggetto di una importante riqualificazione.

