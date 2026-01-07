Crunchyroll presenta altri anime in uscita a gennaio dal ritorno de I cinque Samurai a Trigun

A gennaio 2026, Crunchyroll amplia la sua offerta con nuovi anime in arrivo. Tra le anteprime, il ritorno de I cinque Samurai e la nuova stagione di Trigun. Questa selezione permette agli appassionati di scoprire nuove storie e di approfondire i titoli già amati, arricchendo così il catalogo in vista del nuovo anno.

L'inverno 2026 di Crunchyroll cresce ancora, aggiungendo altri titoli che usciranno proprio all'inizio del 2026. Tra sequel insperati, debutti gotici e action futuristici, la nuova programmazione sembra un mosaico studiato per attirare pubblici diversissimi. Crunchyroll aggiorna la lista di anime in uscita durante la stagione invernale 2026 con un'ondata di nuovi titoli: dal sequel ufficiale de "I cinque Samurai", fino alla nuova stagione di Trigun e alle novità dark, sovrannaturali e storiche. Riprogrammate anche alcune prime molto attese, mentre diverse serie continueranno dai mesi precedenti.

