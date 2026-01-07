Crunchyroll | ecco gli arrivi previsti a inizio 2026!
A inizio 2026, Crunchyroll annuncia una serie di nuovi arrivi, rafforzando il suo ruolo di piattaforma di riferimento per gli appassionati di anime. La programmazione si presenta ricca e diversificata, offrendo agli utenti nuove opportunità di scoperta e visione. Con questa conferma, Crunchyroll continua a consolidare la propria posizione nel panorama internazionale dello streaming di anime.
Crunchyroll apre il nuovo anno con una delle programmazioni più ricche di sempre, confermandosi punto di riferimento globale per gli appassionati di anime. Tra i titoli di maggiore richiamo in arrivo nel 2026 spiccano Frieren: Beyond Journey’s End – Stagione 2, JUJUTSU KAISEN – Stagione 3, TRIGUN STARGAZE, Hell’s Paradise – Stagione 2, Sentenced to Be a Hero e molte altre produzioni attesissime. Alla stagione invernale 2026 si aggiunge inoltre una selezione di nuove serie inedite, tra cui The Case Book of Arne, Champignon Witch, Oedo Fire Slayer -The Legend of Phoenix-, Scum of the Brave e Yoroi-Shinden Samurai Troopers. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Un 2026 da urlo (contro il cielo): ecco tutti i live e i concerti previsti nel nuovo anno. Ma siamo solo all’inizio
Leggi anche: Assegno unico, arrivano gli aumenti: ecco gli importi previsti dal 2026
All Upcoming Anime Sequels in 2026
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.