Croato ammazza un giovane capotreno e si dà alla fuga Aveva precedenti

Un uomo croato, con precedenti, ha ucciso un giovane capotreno alla stazione di Bologna, dandosi alla fuga. Dopo l’omicidio, si è allontanato a bordo di un treno e è stato successivamente avvistato a Milano. Era stato precedentemente controllato e lasciato andare. Le autorità sono impegnate nelle indagini per rintracciare il sospettato e chiarire i motivi dell’atto violento.

Omicidio alla stazione di Bologna: il ricercato dileguatosi in treno e avvistato a Milano. Era stato controllato e lasciato andare. Un video di pochi secondi. Tanto basta per fissare un volto e un orario nell'atrio della stazione di Bologna: quello di Marin Jelenic, 36 anni, croato senza fissa dimora. Dormiva nelle sale d'attesa delle stazioni emiliane e lombarde e viveva di espedienti. Da anni in Italia. Niente parenti. Mai lavorato. Sono le 18.03 di lunedì 5 gennaio. È lì, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, pochi minuti prima che Alessandro Ambrosio, capotreno come suo padre (andato da poco in pensione), originario di Anzola dell'Emilia, una laurea in statistica e una passione per la chitarra, venga trovato senza vita nel piazzale Ovest, lungo viale Pietramellara.

