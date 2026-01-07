Cristina Galietto una grande e giovane chitarrista

NAPOLI – Cristina Galietto, nata a Napoli, è una giovane chitarrista italiana di 24 anni. Ha iniziato i suoi studi musicali alla tenera età di 7 anni con suo padre, insegnante di chitarra. Ha frequentato il Liceo Musicale "Margherita di Savoia" di Napoli e a 16 anni ha trascorso un anno frequentando la Blatchington Mill School di Brighton (UK) per perfezionare le sue abilità linguistiche e nel contempo approfondendo lo studio della chitarra privatamente con il Maestro Carlos Bonell presso il Royal College of Music di Londra. Ha studiato anche presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli e poi presso il Conservatorio di musica "Domenico Cimarosa" di Avellino, concludendo sempre con pieni voti, Lode e Menzione.

