Crans-Montana via le telecamere al Virgilio dopo l’ingresso | la priorità dell’istituto è proteggere gli alunni e ricostruire la quotidianità scolastica

Il Liceo Virgilio di Crans-Montana ha deciso di rimuovere le telecamere all’ingresso per tutelare la privacy degli studenti e favorire un ambiente più sereno. La scelta mira a ridurre le pressioni esterne e a ricostruire un clima scolastico positivo, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità educativa. La scuola si impegna a ripristinare la normale quotidianità, ponendo al centro la protezione degli alunni.

Il Liceo Virgilio riapre chiudendo le porte ai media per proteggere gli studenti da una pressione definita "insostenibile" e poter così "rifare comunità". Il vicepreside conferma l'intervento degli psicologi per la classe terza D, ammettendo che la scuola non è attrezzata per gestire simili tragedie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Parcoscenici, gli alunni dell’istituto comprensivo 1 animano la città Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana: due psicologi al Virgilio per aiutare ragazzi e insegnanti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. ; ; ; . Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale in braccio: la fuga della proprietaria ripresa dalle telecamere - Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric Moretti, i proprietari del locale ... msn.com

L'inferno di Crans Montana: 47 morti, 115 feriti e molti dispersi tra cui 19 italiani. Escluso il dolo, ma l'unica via d'uscita dal seminterrato era "una scala angusta" - Un bilancio tragico di 47 morti, di cui molti giovani, e 115 feriti tra cui alcuni gravi, e diverse persone disperse tra cui, stante agli ultimi aggiornamenti, 19 cittadini italiani. ildolomiti.it

Crans-Montana, il padre del 16enne ligure disperso: “Aiutateci a ritrovarlo” - Nel frattempo emergono i primi dettagli della strage: a far scoppiare l'incendio forse alcune candele pirotecniche e poi la calca mortale sull'unica scala del locale ... msn.com

Ragazzi morti a Crans Montana, oggi funerali per 5 delle 6 vittime italiane x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

