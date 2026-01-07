Crans-Montana Valditara tra gli studenti del San Carlo | Ho voluto testimoniare la mia forte vicinanza a chi ha perso un compagno

Il Ministro Valditara ha visitato il liceo San Carlo di Milano, partecipando al minuto di silenzio nazionale in memoria di un compagno scomparso. Un gesto di vicinanza e solidarietà, che ha coinvolto studenti e docenti in un momento di riflessione condivisa. La presenza del Ministro ha sottolineato l'importanza di sostenere le comunità scolastiche di fronte a momenti di dolore e perdita.

Il Ministro Valditara ha scelto il liceo San Carlo di Milano per osservare il minuto di silenzio nazionale, descrivendo un'atmosfera di "grande commozione" tra gli studenti. Ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti prima di recarsi ai funerali di Chiara Costanzo.

